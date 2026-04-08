Grande Fratello Vip, gli ascolti della settima puntata

Ieri sera, martedì 7 aprile 2026, è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello (clicca QUI per il resoconto), che è stata seguita da 2.020.000 spettatori con uno share del 16,5%.
Numeri in linea rispetto alla puntata precedente, quando il reality show condotto da Ilary Blasi aveva totalizzato 2.204.000 spettatori con uno share del 17,4%.
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Rai1 in testa con Il Commissario Montalbano
Su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.807.000 spettatori, raggiungendo uno share del 16%, confermandosi la scelta preferita del pubblico nella prima serata.
Altri canali: i dati della prima serata
- Rai2: Belve intrattiene 1.349.000 spettatori con uno share dell’8,8%.
- Italia1: Le Iene Presentano: Inside colpisce 789.000 spettatori (6,9%).
- Rai3: FarWest registra 447.000 spettatori (2,9%).
- Rete4: È Sempre Cartabianca totalizza 598.000 spettatori (5%).
- La7: DiMartedì ottiene 1.776.000 spettatori e uno share dell’11,1%.
- Tv8: Italia’s Got Talent raccoglie 276.000 spettatori (1,9%).
- Nove: Only Fun – Comico Show raduna 538.000 spettatori con uno share del 3,1%.