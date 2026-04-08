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Grande Fratello Vip, gli ascolti della settima puntata

Grande Fratello Vip, gli ascolti della settima puntata

Ieri sera, la settima puntata del Grande Fratello 2026 ha confermato il suo seguito fedele, mentre Il Commissario Montalbano domina la serata televisiva. Tra gli altri programmi, spiccano DiMartedì, Le Iene Inside e Italia’s Got Talent

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Ieri sera, martedì 7 aprile 2026, è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello (clicca QUI per il resoconto), che è stata seguita da 2.020.000 spettatori con uno share del 16,5%.

Numeri in linea rispetto alla puntata precedente, quando il reality show condotto da Ilary Blasi aveva totalizzato 2.204.000 spettatori con uno share del 17,4%.

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Rai1 in testa con Il Commissario Montalbano

Su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.807.000 spettatori, raggiungendo uno share del 16%, confermandosi la scelta preferita del pubblico nella prima serata.

Altri canali: i dati della prima serata

  • Rai2: Belve intrattiene 1.349.000 spettatori con uno share dell’8,8%.
  • Italia1: Le Iene Presentano: Inside colpisce 789.000 spettatori (6,9%).
  • Rai3: FarWest registra 447.000 spettatori (2,9%).
  • Rete4: È Sempre Cartabianca totalizza 598.000 spettatori (5%).
  • La7: DiMartedì ottiene 1.776.000 spettatori e uno share dell’11,1%.
  • Tv8: Italia’s Got Talent raccoglie 276.000 spettatori (1,9%).
  • Nove: Only Fun – Comico Show raduna 538.000 spettatori con uno share del 3,1%.

 

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