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Il GF Vip si allunga, la programmazione completa e la nuova data della finale

Il GF Vip si allunga, la programmazione completa e la nuova data della finale

Il Grande Fratello Vip 8 allunga la sua corsa: tra ascolti in ripresa e dinamiche sempre più accese, Mediaset decide di posticipare la finale e rivedere l’intera programmazione

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha finalmente trovato una sua stabilità. Dopo un avvio incerto, il reality di Mediaset si è assestato su una media del 16% di share, un risultato non brillante ma comunque sufficiente a garantire continuità e presenza nel palinsesto senza cambi drastici.

Ascolti in crescita dopo un inizio difficile

Le prime puntate avevano acceso qualche preoccupazione: dopo il debutto, gli ascolti sono rapidamente calati, con uno share del 14%, 15% e nuovamente 14% tra la seconda e la quarta puntata. Numeri che avevano alimentato voci su una possibile chiusura anticipata, mai realmente presa in considerazione dai vertici di Mediaset.

Cast e dinamiche riaccendono l’interesse

Con il passare delle settimane, però, la situazione è cambiata grazie a dinamiche sempre più accese all’interno della Casa.

Protagonisti assoluti:

  • Antonella Elia
  • Adriana Volpe
  • Paola Caruso
  • Alessandra Mussolini

A questi si aggiungono:

  • L’ossessione di Francesca Manzini per Raimondo Todaro
  • Il flirt finito male tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi
  • Il discusso “tanga gate” di Blu Barbara Prezia

Ilary Blasi protagonista della conduzione

Altro elemento chiave del successo è la conduzione di Ilary Blasi, tornata ai suoi livelli migliori. Nonostante l’orario di inizio fissato alle 22:00, le puntate risultano scorrevoli e ricche di momenti ironici, spesso a scapito degli opinionisti come Cesara Buonamici.

Share in ripresa: dati aggiornati

Grazie a queste dinamiche, gli ascolti sono progressivamente migliorati:

Argomenti

  • Quinta puntata: 16%
  • Sesta puntata: 17%
  • Settima puntata: 16%

Numeri lontani dai record delle edizioni passate, ma comunque solidi per gli standard attuali.

Finale rinviata: nuova data e calendario puntate

Arrivano anche novità sulla durata del reality. Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, il programma sarà prolungato di una settimana.

Nuova data finale: 5 maggio (inizialmente prevista per il 28 aprile)

Nuovo calendario delle puntate

Ecco la programmazione aggiornata:

  • Venerdì 10 aprile
  • Martedì 14 aprile
  • Venerdì 17 aprile
  • Mercoledì 22 aprile (puntata speciale)
  • Martedì 28 aprile
  • Martedì 5 maggio (finale)

Eliminate invece le puntate del 21 e 24 aprile.

 

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