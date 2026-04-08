Il GF Vip si allunga, la programmazione completa e la nuova data della finale

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha finalmente trovato una sua stabilità. Dopo un avvio incerto, il reality di Mediaset si è assestato su una media del 16% di share, un risultato non brillante ma comunque sufficiente a garantire continuità e presenza nel palinsesto senza cambi drastici.

Ascolti in crescita dopo un inizio difficile

Le prime puntate avevano acceso qualche preoccupazione: dopo il debutto, gli ascolti sono rapidamente calati, con uno share del 14%, 15% e nuovamente 14% tra la seconda e la quarta puntata. Numeri che avevano alimentato voci su una possibile chiusura anticipata, mai realmente presa in considerazione dai vertici di Mediaset.

Cast e dinamiche riaccendono l’interesse

Con il passare delle settimane, però, la situazione è cambiata grazie a dinamiche sempre più accese all’interno della Casa.

Protagonisti assoluti:

Antonella Elia

Adriana Volpe

Paola Caruso

Alessandra Mussolini

A questi si aggiungono:

L’ossessione di Francesca Manzini per Raimondo Todaro

Il flirt finito male tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Il discusso “tanga gate” di Blu Barbara Prezia

Ilary Blasi protagonista della conduzione

Altro elemento chiave del successo è la conduzione di Ilary Blasi, tornata ai suoi livelli migliori. Nonostante l’orario di inizio fissato alle 22:00, le puntate risultano scorrevoli e ricche di momenti ironici, spesso a scapito degli opinionisti come Cesara Buonamici.

Share in ripresa: dati aggiornati

Grazie a queste dinamiche, gli ascolti sono progressivamente migliorati: Argomenti grande fratello

lucia ilardo

selvaggia lucarelli

antonella elia

paola caruso

alessandra mussolini

adriana volpe

raimondo todaro

Quinta puntata: 16%

Sesta puntata: 17%

Settima puntata: 16%

Numeri lontani dai record delle edizioni passate, ma comunque solidi per gli standard attuali.

Finale rinviata: nuova data e calendario puntate

Arrivano anche novità sulla durata del reality. Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, il programma sarà prolungato di una settimana.

Nuova data finale: 5 maggio (inizialmente prevista per il 28 aprile)

Nuovo calendario delle puntate

Ecco la programmazione aggiornata:

Venerdì 10 aprile

Martedì 14 aprile

Venerdì 17 aprile

Mercoledì 22 aprile (puntata speciale)

(puntata speciale) Martedì 28 aprile

Martedì 5 maggio (finale)

Eliminate invece le puntate del 21 e 24 aprile.