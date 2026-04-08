Il GF Vip si allunga, la programmazione completa e la nuova data della finale

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha finalmente trovato una sua stabilità. Dopo un avvio incerto, il reality di Mediaset si è assestato su una media del 16% di share, un risultato non brillante ma comunque sufficiente a garantire continuità e presenza nel palinsesto senza cambi drastici.
Ascolti in crescita dopo un inizio difficile
Le prime puntate avevano acceso qualche preoccupazione: dopo il debutto, gli ascolti sono rapidamente calati, con uno share del 14%, 15% e nuovamente 14% tra la seconda e la quarta puntata. Numeri che avevano alimentato voci su una possibile chiusura anticipata, mai realmente presa in considerazione dai vertici di Mediaset.
Cast e dinamiche riaccendono l’interesse
Con il passare delle settimane, però, la situazione è cambiata grazie a dinamiche sempre più accese all’interno della Casa.
Protagonisti assoluti:
- Antonella Elia
- Adriana Volpe
- Paola Caruso
- Alessandra Mussolini
A questi si aggiungono:
- L’ossessione di Francesca Manzini per Raimondo Todaro
- Il flirt finito male tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi
- Il discusso “tanga gate” di Blu Barbara Prezia
Ilary Blasi protagonista della conduzione
Altro elemento chiave del successo è la conduzione di Ilary Blasi, tornata ai suoi livelli migliori. Nonostante l’orario di inizio fissato alle 22:00, le puntate risultano scorrevoli e ricche di momenti ironici, spesso a scapito degli opinionisti come Cesara Buonamici.
Share in ripresa: dati aggiornati
Grazie a queste dinamiche, gli ascolti sono progressivamente migliorati:
Argomenti
- Quinta puntata: 16%
- Sesta puntata: 17%
- Settima puntata: 16%
Numeri lontani dai record delle edizioni passate, ma comunque solidi per gli standard attuali.
Finale rinviata: nuova data e calendario puntate
Arrivano anche novità sulla durata del reality. Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, il programma sarà prolungato di una settimana.
Nuova data finale: 5 maggio (inizialmente prevista per il 28 aprile)
Nuovo calendario delle puntate
Ecco la programmazione aggiornata:
- Venerdì 10 aprile
- Martedì 14 aprile
- Venerdì 17 aprile
- Mercoledì 22 aprile (puntata speciale)
- Martedì 28 aprile
- Martedì 5 maggio (finale)
Eliminate invece le puntate del 21 e 24 aprile.