GF Vip, Selvaggia Lucarelli tra cachet e polemiche: frecciate a Todaro e giudizi sui concorrenti

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo: i concorrenti non si stanno risparmiando e, nelle ultime settimane, anche gli ascolti hanno premiato il reality show, registrando un leggero incremento rispetto alle prime puntate, inizialmente accolte con poco entusiasmo dal pubblico.

Gran parte del merito va, oltre che al cast, anche al trio ben affiatato composto dalla conduttrice Ilary Blasi e dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, protagoniste di vivaci confronti tra studio e Casa.

Selvaggia Lucarelli e il “caso cachet”

Nelle scorse settimane si è discusso molto del presunto cachet di Selvaggia Lucarelli, generando polemiche. L’opinionista è tornata sull’argomento rispondendo ad alcune domande sui social del reality, senza rinunciare alla sua consueta ironia.

Nel corso dell’intervista ha anche rivelato cosa non tollera nelle persone: “La mitomania, quelli che si credono Napoleone e poi sono Topo Gigio. Nella Casa ce ne sono un po’”.

Il rapporto con Alessandra Mussolini e Cesara Buonamici

Parlando dei concorrenti, Lucarelli ha commentato anche il suo rapporto con Alessandra Mussolini, con cui in passato ci sono stati diversi attriti: “Pensavo peggio, invece ha fatto anche cose positive”.

Parole positive anche per la collega Cesara Buonamici, con cui ha ammesso di avere grande sintonia: “Vado molto d’accordo con Cesara, le piace molto spettegolare sul gruppo delle donne ed è anche più tagliente di me”. Argomenti grande fratello

selvaggia lucarelli

ilary blasi

alessandra mussolini

paola caruso

raimondo todaro

Lucarelli ha poi definito Cesara “imprevedibile”, mentre Ilary Blasi è stata descritta come “divertente”.

I concorrenti: simpatie, critiche e nomination

Tra i concorrenti, Selvaggia Lucarelli ha individuato chi, secondo lei, andrebbe “messo in riga”: Paola Caruso, che “rischia di diventare pesante e ipercritica”.

Ha invece speso parole entusiaste per Giovanni Calvario, già eliminato: “Il più simpatico è Giovanni perché non vuole esserlo. Il più sexy? Sempre lui”.

Non mancano le frecciatine: il concorrente che manderebbe “in nomination eterna” è Raimondo Todaro, segno che le vecchie tensioni nate a Ballando con le stelle non si sono del tutto placate.

La battuta finale sul cachet

Infine, l’opinionista ha risposto con ironia alla domanda sul suo compenso: “Il mio cachet? È meno di quello che ha preso Cristiano Ronaldo per andare negli Emirati Arabi, ma un po’ più di Gemma Galgani a Uomini e Donne”.