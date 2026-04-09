GF Vip, Antonella Elia esplode e minaccia Alessandra Mussolini: "Ti strappo i capelli e ti metto le mani addosso!"

Il sodalizio tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip sembrava promettente, ma dopo tre settimane di apparente amicizia, la loro relazione è naufragata. Tutto è iniziato durante la terza puntata del reality, quando un acceso litigio nato da una dinamica di Francesca Manzini ha cambiato per sempre il loro rapporto. Da quel momento, le due concorrenti non si sono più riappacificate.

La nuova provocazione di Alessandra Mussolini

Come riportato da Biccy, Ieri sera, Alessandra Mussolini ha nuovamente provocato Antonella Elia, imitando i suoi gesti e definendola “automa”: “Questa cammina tutta rallentata, poi ti guarda e dice una cattiveria”.

La risposta di Antonella Elia non si è fatta attendere: “Ma tu vuoi proprio che io ti metta le mani addosso?! Ammazza che brutte gambe storte che hai”.

La tensione è salita rapidamente, con Alessandra Mussolini che ha sottolineato il commento, scatenando la reazione emotiva di Antonella Elia, che ha minacciato: “Basta mi hai rotto! Ora le salto agli occhi, le strappo tutti i capelli e le metto le mani addosso. Non reggo più, adesso torno di là ed esplodo”.

La crisi di Antonella Elia e l’intervento di Raimondo Todaro

Dopo pochi minuti, Antonella Elia ha avuto una vera e propria crisi emotiva: “Io non sono quella. Perché devo subire questo? Perché sono qui dentro?!”.

Raimondo Todaro è intervenuto prontamente, portandola in giardino per calmarla: “Vieni con me, ti prego, balliamo e facciamo una presa, stiamo insieme, calmati”. Argomenti grande fratello

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Dopo qualche minuto, Antonella Elia è tornata al tavolo con gli altri coinquilini, rimanendo però in silenzio.

Coinquilini preoccupati cercano di calmare gli animi

La situazione ha spaventato Adriana Volpe, che ha chiesto agli altri gieffini di fermare le provocazioni: “Qui bisogna spezzare la catena. Appena sentiamo una provocazione dobbiamo fermare chiunque la faccia. Questo non fa più ridere. Alessandra sta ferendo delle persone”.

Anche Marco Berry ha condiviso la preoccupazione: “Qui ne va della salute. Lei è stata male, non ne vale la pena nemmeno per i soldi o per il programma. Mi ha fatto male vederla così”.

Renato Biancardi ha aggiunto: “Non è più bello nemmeno da vedere, non fa ridere, adesso la cosa è andata oltre. Qui va a finire male questa storia”.

La difesa di Paola Caruso

Mentre molti gieffini hanno criticato Alessandra Mussolini, Paola Caruso ha cercato di equilibrare le colpe: “Non incolpiamo solo Alessandra, anche l’altra provoca e dice cose pesanti. Hanno esagerato tutti. Dovevamo dare uno stop prima di arrivare a questo. Siamo arrivati al devasto totale dopo molte cose che si sono sommate”.