GF Vip, lite furiosa tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo: accuse e tradimenti

Il rinnovato rapporto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini è diventato il fulcro di nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. La loro riappacificazione ha scatenato un acceso botta e risposta tra l’imitatrice e Lucia Ilardo, che non ha perso occasione per attaccare la collega.

Lucia Ilardo accusa Francesca Manzini

Dopo aver nominato Francesca Manzini definendola “priva di carattere e patetica”, Lucia Ilardo ha rilanciato le sue critiche. Tutto ha inizio quando Lucia e Alessandra Mussolini, inizialmente isolate nel tugurio da Renato Biancardi, tornano nel gruppo principale, provocando reazioni contrastanti tra i concorrenti.

Poche ore prima, Antonella Elia aveva espresso i suoi dubbi sulla capacità di Francesca Manzini di perdonare tutto, criticando il suo riavvicinamento a Alessandra Mussolini nonostante i conflitti precedenti.

Francesca Manzini si difende

Messa alle strette, Francesca Manzini ha spiegato di aver chiarito con Alessandra Mussolini, ribadendo di aver voluto capire meglio le sue intenzioni. Tuttavia, Antonella Elia resta scettica sul legame tra le due, mettendo in guardia Francesca dai repentini cambiamenti di umore dell’ex europarlamentare. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Il ritorno in casa di Lucia Ilardo ha subito acceso la miccia: l’ex concorrente di Temptation Island ha accusato Francesca di non aver preso una posizione chiara nei confronti di Antonella, definendola “buonista” e incapace di schierarsi.

Il botta e risposta infuocato

Lo scontro tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo è degenerato in un acceso dibattito. Francesca ha sottolineato di non sentirsi obbligata a intervenire nei conflitti altrui, precisando che certe scelte non la riguardano direttamente.

Raimondo Todaro ha tentato di mediare, ma la lite si è conclusa con Francesca che ha chiesto a Lucia Ilardo di mantenerla a distanza. Lucia, invece, ha ribadito il suo giudizio, definendo l’atteggiamento della collega “infantile”.