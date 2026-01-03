Natalia Paragoni si è aperta con i suoi follower su TikTok, pubblicando due video molto lunghi e intensi in cui ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita: l’aborto spontaneo avvenuto all’inizio del 2025. Il suo racconto è diventato virale, superando un milione di visualizzazioni in poche ore.

“Vi racconto il mio 2025”: la gravidanza cercata e la felicità iniziale

“Vi racconto il mio 2025”, esordisce l’influencer. A fine gennaio, Natalia Paragoni scopre di essere incinta: “Ero felicissima perché volevamo una sorellina o un fratellino per Ginevra”.

La gravidanza, fortemente desiderata con il compagno Andrea Zelletta, è però accompagnata fin da subito da molte preoccupazioni. “Avevo perdite di sangue continue, ero sempre in ansia”, racconta. Nonostante i controlli medici rassicuranti, la paura non l’ha mai abbandonata.

Il viaggio alle Bahamas e l’improvviso peggioramento

Seguendo il parere del medico, la coppia parte per le Bahamas, ma al rientro la situazione precipita. Durante un evento pubblico, Natalia si rende conto che le perdite non si fermano. “Ero incinta da tre mesi e questo sangue continuava a uscire. Quella notte è peggiorato tutto”.

La corsa in ospedale e la scoperta più dolorosa

Natalia Paragoni racconta di essersi recata da sola in ospedale, mentre Andrea Zelletta rimane a casa con la figlia. L’esito degli esami è devastante: “Il bambino non dava più segni di vita. Ho scoperto di averlo perso e, venti minuti dopo, sono entrata in sala operatoria”.

Un’esperienza improvvisa e traumatica, che l’influencer descrive come difficile da elaborare anche fisicamente ed emotivamente.

Il percorso psicologico: “Non potevo affrontarlo da sola”

Dopo l’aborto spontaneo, Natalia ha deciso di chiedere aiuto e intraprendere un percorso con uno psicologo: “Ho sofferto tantissimo. Ho capito che questa situazione non avrei potuto affrontarla da sola: era più grande di me”.Que

Oggi Natalia Paragoni è di nuovo incinta

Attualmente Natalia Paragoni è nuovamente in dolce attesa: partorirà a maggio 2025 un’altra femminuccia, dopo la nascita di Ginevra nel 2023.

“Sto vivendo questa gravidanza in modo molto più ansioso, soprattutto dopo l’ultima esperienza”, confessa.