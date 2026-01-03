Shaila Gatta torna al centro dell’attenzione mediatica con uno sfogo diretto e senza filtri pubblicato su TikTok. L’ex velina di Striscia la Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di essere stata screditata alle spalle da una collega più grande, una figura nota del mondo dello spettacolo che, secondo il suo racconto, avrebbe parlato male di lei in più occasioni.

“Potrebbe essere mia mamma o mia nonna”

Nel video, Shaila Gatta non fa nomi, ma fornisce diversi indizi sull’identità della donna: “Una nota ex soubrette, o ex showgirl… potrebbe essere mia mamma o anche mia nonna”.

La ballerina racconta di aver scoperto che questa collega, in un contesto lavorativo, avrebbe espresso giudizi negativi su di lei, dichiarando apertamente di trovarla antipatica, pur conoscendo perfettamente il suo nome e cognome.

Le accuse: “Mi ha denigrato fisicamente”

Il passaggio più forte dello sfogo riguarda presunte critiche al suo aspetto fisico: “Ha detto: ‘Ma poi l’avete vista fisicamente? Non si può guardare’”.

Parole che hanno profondamente colpito Shaila Gatta, soprattutto perché pronunciate da una persona che, in pubblico, si era sempre mostrata gentile, disponibile e pronta a darle consigli.

“Una grande falsa”

Secondo il racconto dell’ex velina, la delusione nasce proprio dal doppio atteggiamento della collega: “Era carina con me, mi faceva i complimenti, mi dava consigli. Poi però andava in giro a screditarmi”.

Per questo motivo, Shaila Gatta parla apertamente di falsità, invidia e competizione tossica, sottolineando come certi comportamenti siano ancora più gravi quando arrivano da persone più adulte e affermate.

Il mondo dello spettacolo sotto accusa

Nel suo discorso, la ballerina allarga la riflessione al sistema: “Il mondo dello spettacolo non è tutto rose e fiori. Competizione, gelosia e invidia esistono a tutte le età”.

Secondo Shaila Gatta, chi ha più esperienza dovrebbe sostenere i giovani, non metterli in cattiva luce davanti ad altri colleghi: “La saggezza dell’età è aiutare i ragazzi a crescere, non fare competizioni distruttive”.

“Ridereste tanto se sapeste chi è”

Pur scegliendo di non rivelare l’identità della showgirl, Shaila lancia una provocazione che ha acceso la curiosità dei fan: “Se vi dicessi chi è, ridereste ancora di più”.

Sui social, infatti, sono già partite numerose ipotesi, anche se al momento non ci sono elementi sufficienti per arrivare a una conclusione certa.

Il messaggio finale di Shaila Gatta

Lo sfogo si chiude con una riflessione sul body shaming e sull’importanza dell’autenticità: “Ognuno ha il corpo che merita e in cui si sente a proprio agio. Nessuno può spegnere la luce di un altro”.