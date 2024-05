Dopo i rumor delle ultime settimane, Ivana Mrazova ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore.

L’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver vissuto una lunga relazione con Luca Onestini, ha condiviso alcune foto mentre si trova a Los Angeles nelle quali appare, per la prima volta, insieme al nuovo fidanzato. Alcune settimane fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato la notizia di un nuovo amore per l’ex vippona dopo che quest’ultimo aveva pubblicato una foto mano nella mano nella quale, però, non erano visibili i volti.

Ieri, invece, Ivana Mrazova ha finalmente svelato il volto del suo nuovo fidanzato, un imprenditore statunitense che vive a Los Angeles.