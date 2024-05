Nonostante siano trascorsi ormai due mesi dalla conclusione del Grande Fratello proseguono le frecciatine tra ex concorrenti. Ogni ospitata rappresenta l’occasione giusta per scagliarsi contro gli ex coinquilini, com’è successo nelle ultime ore tra Paolo Masella e Beatrice Luzzi.

Nella giornata di ieri, il fidanzato di Letizia Petris è stato ospite di RDS Next e, nel corso dell’intervista, il macellaio romano ha sferrato un attacco all’attrice. Parole che hanno scatenato un nuovo putiferio sui social.

“Che cosa penso di Beatrice? Diciamo che lei è stata la più controversa dentro quella casa. A parere mio – come ho più volte detto anche a lei – dentro la casa si è comportata in modo cattivo. Però è il suo carattere come dice lei. Ognuno è artefice del proprio destino. Se ti comporti in una certa maniera è normale che vai ad attirare determinati tipi di reazioni. Quindi tutte le volte che è stato detto che c’era un branco, sono azioni che portano conseguenze. Fai una cosa con uno, poi con l’altro e poi con un’altra ancora è normale che poi ti vengono contro tutti e cinque. Meritava di arrivare in finale perché alla fine è comunque una veterana, infatti è entrata il primo giorno, ma non meritava di vincere e infatti non ha vinto. Un consiglio per lei? Essere più buona di cuore e anche più comprensiva”.

Non si è fatta attendere la replica di Beatrice, che ha risposto attraverso un video pubblicato su Instagram: “Eccomi qua. Non vi nascondo che stanotte un po’ ho pianto. Perché ho talmente tanto dolore accumulato, tante ferite, tante ingiustizie dette su di me ingiustificate… Quando escono queste tematiche mi rendo conto che ho accumulato così tanto doloro dentro che ci metterò un bel po’ a smaltirlo. Devo dire che questa esperienza comunque mi ha lasciato un segno. Un grande segno. Però mi ha lasciato anche tanto affetto, tante amiche. Le Luzzers prime fra tutte e tutto che mi hanno supportata. Insieme possiamo fare qualcosa. Soltanto che effettivamente io mi sto ancora mantenendo a galla. O meglio, sto iniziando a nuotare, forse ho iniziato a nuotare a rana. Non ancora a stile libero. Datemi ancora un po’ di tempo, grazie”.