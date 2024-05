Antonella Fiordelisi esce allo scoperto e di fatto ufficializza, dopo i rumor degli ultimi giorni, la sua nuova frequentazione con Mariano De Matteis.

A dare per prima la notizia del nuovo flirt per la Fiordelisi è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano sulle sue pagine social. Nelle ultime ore, però, c’è stata la conferma da parte dello stesso imprenditore, che ha ad un follower in merito al suo rapporto con la ex concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express. "Ci stiamo frequentando, a breve ci fidanzeremo", ha scritto Mariano De Matteis sui social. Inoltre, l’ex vippona e l’imprenditore hanno confermato il loro flirt con uno scambio di messaggi sui social. "Mi fai stare bene", ha scritto De Matteis, la risposta di Antonella Fiordelisi è stato un cuore. Ieri sera, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha condiviso tra le sue Instagram una foto mentre si trova proprio in compagnia dell’imprenditore, già noto alla cronaca rosa per essere l’ex di Sara Scaperrotta, mamma di Tommaso, primogenito del calciatore Nicolò Zaniolo.

Chi è Mariano De Matteis

Mariano De Matteis è nato a Napoli e lavora nell’ambito delle grandi firme della moda. Fa parte dell’azienda sartoriale Kiton fondata dallo zio Ciro Paone. Ha un fratello gemello, Walter, che fa il suo stesso lavoro nella medesima azienda. Il CEO di Kiton è il loro padre, Antonio, che negli anni ha tramandato ai suoi figli i valori e il mestiere di un lavoro affascinante come quello della moda. Il nuovo amore di Antonella Fiordelisi trascorre il suo tempo tra Napoli e Milano. Nel capoluogo lombardo c’è lo showroom della sua famiglia all’interno del palazzo acquistato quasi dieci anni fa dai Ferrè.