Paolo Masella è stato ospite di RDS Next, e anche a lui è stato chiesto un commento su Beatrice Luzzi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato che nella Casa di Cinecittà l’attrice si è comportata in “modo cattivo” e che, anche per questa ragione, “non meritava di vincere”. Inutile sottolineare che le parole del macellaio romano hanno scatenato una vera e propria bufera sui social.

Paolo Masella, parole al veleno su Beatrice Luzzi

“Che cosa penso di Beatrice? Diciamo che lei è stata la più controversa dentro quella casa – riporta Biccy.it -. A parere mio – come ho più volte detto anche a lei – dentro la casa si è comportata in modo cattivo. Però è il suo carattere come dice lei. Ognuno è artefice del proprio destino. Se ti comporti in una certa maniera è normale che vai ad attirare determinati tipi di reazioni. Quindi tutte le volte che è stato detto che c’era un branco, sono azioni che portano conseguenze. Fai una cosa con uno, poi con l’altro e poi con un’altra ancora è normale che poi ti vengono contro tutti e cinque. Meritava di arrivare in finale perché alla fine è comunque una veterana, infatti è entrata il primo giorno, ma non meritava di vincere e infatti non ha vinto. Un consiglio per lei? Essere più buona di cuore e anche più comprensiva”.