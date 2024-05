Dopo mesi di voci e indiscrezione, Mediaset ha confermato il ritorno di Ilary Blasi in tv dopo l’addio a L’Isola dei Famosi, la cui conduzione è passata nelle mani di Vladimir Luxuria. L’ex moglie di Francesco Totti prenderà le redini di Battiti Live, presentato per diverse edizioni da Elisabetta Gregoraci, e sarà affiancata dall’amico di vecchia data Alvin.

"Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana, a luglio sbarca su Canale 5. - fa sapere Mediaset in una nota -. Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli (esperta dei social durante l'ultima edizione del Grande Fratello, ndr). Dalle più suggestive piazze della Puglia, Battiti Live è pronto a offrire al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale".