Ida Platano ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con un nulla di fatto. La tronista, infatti, è rimasta senza corteggiatori dopo aver cacciato dallo studio Mario Cusitore per via di un incontro “clandestino” con una donna in un B&B, e dopo che Pierpaolo Siano ha deciso di fare un passo indietro. Intanto nelle ultime ore, un'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, potrebbe aprire nuovi clamorosi scenari.

L’esperta di gossip casertana, infatti, ha rivelato che Riccardo Guarnieri, ex cavaliere del Trono Over e storico ex di Ida, sarebbe in crisi con l’attuale compagna e che avrebbe anche risentito la Platano. Deianira ha ipotizzato anche un possibile ritorno a Uomini e Donne da parte di entrambi il prossimo settembre, quando prenderà il via la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.

Ida Platano a Verissimo parla della storia con Riccardo Guarnieri

“Certo che è stato importante. Se tornasse da me? Quando dico che ho sofferto per amore intendo lui. Prima nel dire che avevo vissuto momenti brutti e di sofferenza intendevo per la fine della storia con lui.

La differenza tra la storia con Riccardo e quella con Alessandro? Ci sono un sacco di forme di amori diversi. Dici che mi sono illuminata quando hai nominato Riccardo? Ci sono amori che ti senti come se ti mancasse l’aria ed era quello con Riccardo. Poi ci sono amori diversi e più spensierati. Cosa provo per Riccardo? Qualcosa è rimasto, c’è dell’affetto. Anche se ce ne siamo dette di tutti i colori, ma è lo stesso, tra noi è rimasto affetto per quello che di bello c’è stato”.