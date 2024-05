Ieri, nella splendida cornice della cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazzara del Vallo, in Sicilia, Guenda Goria e Mirko Gancitano sono convolati a nozze.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, giunta ormai al settimo mese di gravidanza (dovrebbe partorire il prossimo luglio) , ha sfoggiato tre cambi d’abito. Presenti al matrimonio, ovviamente, i genitori di lei, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, e tanti volti noti del mondo della tv e dello spettacolo come Giucas Casella, Marialaura De Vitis, Sarah Altobello, Alex Belli, Delia Duran, Federico Fashion Style e Dayane Mello.

Proprio la modella di origini brasiliane è stata avvistata alla cerimonia in compagnia di un uomo di cui, al momento, non si conosce l’identità. La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Deia, la Mello era accompagnata da questo ragazzo. Sono stati insieme tutto il tempo e sono andati via insieme. Credo sia la sua nuova fiamma”.

Dayane Mello, cos'è successo dopo il Gf Vip

Dayane Mello, in un’intervista a Verissimo dello scorso novembre, aveva rivelato cosa le era accaduto accaduto quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip: “Il mio successo ha creato tanta rabbia in tante persone. Quindi dicevano: ‘E’ uscita tanto amata, adesso facciamo in modo che sia tanto odiata, inventiamo questo, facciamo quello’. Io ero in Brasile a fare il mio percorso e la gente qui, certe persone, giornalisti, manager, erano qui a spu**anarmi. Hanno cercato di sporcarmi, ma io oggi sono qui”.

Durante la sua avventura al GF Vip, Dayane è stata duramente criticata per aver deciso di proseguire la sua avventura nella Casa anche dopo la notizia della morte di suo fratello Lucas: “Non sono uscita perché c’era il Covid. Quando mi hanno dato la notizia non potevo abbracciare nessuno, ho parlato con la psicologa e dovevo tornare a casa senza vedere mia figlia, sola, mi sono confrontata con mio papà e lui mi ha detto di non uscire e di farcela per Lucas. Io sono rimasta perché mi sono sentita protetta con quegli affetti in quel momento. Sono stata giudicata per una cosa che non potevo fare”.