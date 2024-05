Nelle ultime settimane, Fedez è finito al centro della cronaca rosa (per via di un presunto flirt con Ludovica Di Gresy) e di quella giudiziaria (l’aggressione a Cristiano Iovino). Ieri, Dagospia ha sganciato l’ennesima bomba sull’ormai ex marito di Chiara Ferragni: “Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?”.

Il portale di Roberto D’Agostino allude ad una presunta cotta del rapper per la nota influencer, la quale ha partecipato a L’Isola dei Famosi e come “ospite d’onore” al Grande Fratello. La Mega non ha mai nascosto di essere bisessuale. Oltre a Erika Piamonte (con la quale intrecciò una relazione amorosa all’interno della Casa di Cinecittà), c’è stata anche un’altra donna, Giaele De Donà, alla quale fece una sorpresa durante la settima edizione del Gf Vip. Anche con un altro ex vippone, Alberto De Pisis, Taylor ebbe in passato una storia.