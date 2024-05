Hande Erçel è stata l'ospite d'onore al Festival di Cannes e ha attirato l'attenzione con la sua eleganza e la sua bellezza di tutti i presenti. L'attrice è stata inondata di like con il suo ultimo post sul suo account Instagram.

Pubblicando "A Cannes", Erçel ha ricevuto molti commenti e ‘mi piace’ dai suoi follower. Mentre alcuni fan hanno elogiato la bellezza di Erçel, altri hanno espresso la loro ammirazione per il suo post con emoji di cuore e fuoco. Hande Erçel è stata apprezzata per la sua eleganza agli eventi del Festival di Cannes a cui ha partecipato e sul tappeto rosso. Le pose dell'attrice sono state ampiamente trattate dalla stampa locale e straniera.

Da quanto si apprende dai mass media esteri, tutti i giornali hanno riportato la sua presenza evidenziando bellezza e portamento da modella. L’attrice pur lusingata da quanto riportato, si è detta un po' “infastidita” in quanto è risaputo che lei non punta solo alla bellezza ma anche, se non soprattutto, alla sua bravura nella recitazione.

Che sia una bellissima donna è palese a tutti, ma Hande è anche una bravissima interprete. Negli anni ha preso parte a diverse serie tv e film turchi portando a casa sempre ottimi risultati e grandi numeri in termini di share in qualsiasi Paese dove stati trasmessi i suoi lavori.

E’ l’idolo del momento. In tutta europa Hande è molto apprezzata e ricercata. In Italia, dopo la sua interpretazione in Love is in the air, è l’attrice turca più amata insieme alla collega nemica Demet Ozdemir, con la quale pare non abbia più rapporti da anni in seguito ad un litigio di cui non si conoscono ancora i motivi.

Ora Hande è arrivata a Cannes e anche lì ha steso tutti.