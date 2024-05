La scorsa settimana, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto di Sonia Bruganelli in compagnia di Angelo Madonia mentre si trovavano a Palma di Maiorca. Lo scorso marzo, l’opinionista de L’Isola dei Famosi è volata a Madrid per assistere ad una puntata di Bailando con las estrellas, e in quell’occasione ha conosciuto il ballerino palermitano. Ma cosa ci facevano insieme Sonia e Angelo? A rivelarlo è stata la stessa Bruganelli a Casa Chi. Sembra, infatti, che abbia incontrato Madonia in vesti di imprenditrice, in quanto ci sarebbe in ballo un progetto che riguarda la danza. Ad ogni modo, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha smentito le voci di un presunto flirt

“Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo, c’era anche Boero (il suo assistente). Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo. No, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito l’Isola io ieri ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualche cosa ci sarà, parlo di progetti futuri”.

Anche Angelo aveva smentito le voci circa un presunto flirt con Sonia:“È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente - ha dichiarato al settimanale Chi -. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni. Essendo un genitore preferisco passare il tempo libero o con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per gli altri. In questo momento sono tanto concentrato su me stesso e sulle mie figlie”.

Sonia e Madonia si starebbero frequentando

Tuttavia, nelle ultime ore, Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore social, ha invece rivelato che i due si starebbero frequentando: “Esclusiva. Sonia Bruganelli e il ballerino Angelo Madonia si stanno frequentando in gran segreto da mesi. Lo hanno rivelato loro stessi ad amici intimi, mentre alle testate dicono di essere solo amici”.