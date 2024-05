Nelle ultime ore, Martina Giovannini e Kumo sono usciti allo scoperto, lasciando intendere che tra loro ci sia molto di più che una semplice amicizia. Intanto, nella casetta di Amici, potrebbe esserci un altro flirt in corso. Sono ormai diversi mesi, infatti, che i fan del talent show di Maria De Filippi hanno notato una certa intesa tra Sarah Toscano e Holden.

Prima della semifinale, durante il gioco della "Tavola della verità"è stato chiesto a Holden di elencare i pregi dei suoi compagni, e molti telespettatori hanno notato che l’unica per la quale ha speso qualche parola in più è stata proprio Sarah: “Dustin ottimo ballerino e brava persona, dire un difetto è difficile. Di Petit mi piace che prende la vita con leggerezza, mi piace il suo carattere. Marisol ottima persona e ballerina, difetti non li dico. Mida ammiro la tua determinazione. Saretta ti ammiro tanto, per l’età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio? La persona e l’evoluzione che hai avuto all’interno di questo programma sia personale che artistica e questo vale tantissimo”.

Inoltre, in uno degli ultimi daytime, Luca Zanforlin ha chiesto a Holden che cosa “vorrebbe avere di Sarah”, e lui, in evidente imbarazzo, si è messo a ridere e ha fatto l’occhiolino. Anche questo dettaglio non è passato inosservato ai fan… Come se non bastasse, diversi utenti hanno scovato diversi like dei fratelli dei due cantanti a post sulla loro presunta “amicizia speciale”.