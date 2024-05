Nuova frequentazione in corso per Antonella Fiordelisi? L’influencer campana, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, stando ai rumor starebbe frequentando un uomo già noto nel mondo del gossip.

Archiviata la storia d’amore con Edoardo Donnamaria e la breve relazione con Guglielmo Vicario, l’ex vippona avrebbe avviato una conoscenza con l’imprenditore noto nel modo del fashion Mariano De Matteis, ex di Sara Scarpotta, mamma di Tommaso, primogenito del calciatore della nazionale italiana Nicolò Zaniolo.

Le indiscrezioni sono trapelate dai profili social di Deianira Marzano. L’esperta di gossip casertana ha rivelato che tra i corteggiatori della Fiordelisi, in passato, ci sarebbe stato anche Zaniolo.

Le parole di Antonella Fiordelisi a Vanity Fair

“Per trovare l'uomo della mia vita dovrò aspettare due anni, secondo quanto mi è stato predetto. Pechino Express è arrivato quando mi ero lasciata da poco con il mio ex, con il quale non è finita molto bene. Una volta tornata sono riuscita finalmente a liberarmi di quella persona come mi avevano predetto le carte, e ora sono pronta a riaprirmi all'amore. La speranza non la perdo e, se tutto si avvererà, tra due anni mi fidanzerò, mi sposerò e avrò dei figli. Nel frattempo cercherò di divertirmi”.