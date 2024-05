Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, martedì 14 maggio, Pierpaolo Siano ha avuto l’occasione di confrontarsi con Ida Platano, esprimendo alla tronista tutto il suo disappunto per il trattamento che quest’ultima gli ha riservato, rea di aver mostrato interesse esclusivamente nei confronti di Mario Cusitore.

“Sono venuto qui solo per rispetto di Maria e della redazione. Da te non voglio più sentire niente, ho già visto tanto. Sono venuto qui per spiegare ciò che penso – ha detto l’ormai ex corteggiatore -. Nell’ultimo videomessaggio che hai fatto hai messo me sullo stesso piano di Mario, non mi hai mai considerato. Hai sempre preferito lui a me. Se prima avevo dei dubbi, me lo ha dimostrato in quest’ultima settimana. Me ne vado, non ho più niente da dire a questa donna. Impara a fare la donna, fai questo da sette anni”.

Ida, dal canto suo, è rimasta spiazzata dalla reazione di Pierpaolo ed è scoppiata a piangere: “Sono sfortunata in amore. Non mi aspettavo un percorso così, non desideravo questo. Mi ha aiutato a crescere in alcuni miei lati caratteriali, tipo l’impulsività e la testardaggine”.

Al termine della messa in onda della puntata, Pierpaolo Siano è tornato sui social pubblicando una storia su Instagram che è parsa una chiarissima frecciatina rivolta a Ida Platano: “Il rispetto è un atto d’amore, ciò che semini raccogli”.