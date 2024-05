Martina Giovannini, eliminata nel corso della penultima puntata di Amici 23, ha intrapreso una relazione con Kumo, ex compagno di classe.

Il rapporto tra i due era già finito al centro del gossip, ma entrambi avevano negato parlando di una semplice amicizia. Nel corso dell’ospitata a Verissimo post eliminazione, Kumo aveva dichiarato: “L’amore? Niente. Sono entrato da fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia. Non sto cercando nulla. Nella casetta non ho cercato nulla se non amicizia. Adesso mi auguro di vivere di danza e fare molte esperienze”.

Anche Martina era stata piuttosto perentoria: “Kumo l’ho risentito subito, ma ho sentito quasi subito tutti. Kumo è proprio un amico. Abbiamo legato tantissimo da gennaio in poi. All’inizio no, ci dovevamo ancora inquadrare io e lui. Se poteva diventare un fidanzato? No! Sicura! Ci siamo trovati a livello caratteriale. È una bella amicizia”.

E invece, nelle ultime ore i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi hanno di fatto annunciato il loro fidanzamento con tanto di selfie. Il ballerino su X (ex Twitter) si è poi sbilanciato: “Raga ho letto questa frase che volevo condividere con voi: ‘Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta. Amare, quello che viene dopo, è una scelta”.