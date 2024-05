A cura della Redazione

Dünyayla Benim Aramda è il nome della nuova serie tv dove Demet Özdemir è protagonista.

Nel nostro Paese è nota come Atto di infedeltà. La serie turca originale targata Disney vede la protagonista di DayDreamer al centro di una nuova love story.

La storia della serie televisiva ha per protagonista İlkin, ovvero la bella Demet Ozdemir, una donna che lavora come caporedattrice di un prestigioso magazine femminile. Divorata dai dubbi sulla tenuta del suo rapporto, İlkin decide di creare un account social fittizio per scoprire se il suo fidanzato, un attore famoso di nome Tolga, la ami ancora.

İlkin è disposta a tutto pur di salvare la sua relazione e ricucire lo strappo che sembra condurre il suo rapporto verso la fine, ma prima di farlo decide di testare ll'unione con Tolga mettendo il compagno alla prova.

Per l’identità fittizia di cui decide di disporsi per camuffare le sue vere intenzioni, İlkin fa ricadere la sua scelta sul volto della stagista Sinem. In questo gioco di seduzione e di scambio di persona, İlkin finisce per plasmare Sinem in una donna affascinante capace davvero di sedurre Tolga portandolo via per sempre.

Il cast di Atto di infedeltà

Insieme alla bella Demet, altri attori conosciuti in Italia e molto amati. Al suo fianco troviamo Buğra Gülsoy, famoso per la sua partecipazione a serie come Aşk Yeniden, Kızım e Azize, nel ruolo di Tolga, l’attore famoso fidanzato con İlkin. Appaiono nella serie anche Hafsanur Sancaktutan nei panni di Sinem, Metin Akdülger che presta il volto a Kenan, Zerrin Tekindor che interpreta il ruolo di Burçin, İbrahim Selim nelle vesti di Cüneyt, Melisa Döngel (già vista in Love Is In The Air), che presta il volto a Ceren, la migliore amica di İlkin, e Ali Yoğurtçuoğlu nella parte di Uluç.

Gli episodi che compongono la prima stagione sono otto da 60 minuti ciascuno. Girata a Istanbul, la serie è stata prodotta da MF Yapım per conto di Disney.

Ciò che fa impazzire i fan è che è già in arrivo la seconda stagione, sempre su Disney Plus.