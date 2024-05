Ci sono anche Giulia Salemi e Achille Lauro nel cast della seconda stagione di Prisma. La scena con l’influencer italo-iraniana e il cantante è stata girata la scorsa estate, quando l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip aveva comunicato ai propri fan di essere diretta a Roma per 24 ore. Nel trailer, vediamo l’ex vippona che dice: “Complimenti per la tua intervista, bellissima”. Frase rivolta ad una delle protagoniste.

Nella seconda stagione di Prisma assisteremo anche all’evolversi del rapporto fra Daniele (interpretato da Lorenzo Zurzolo) e Andrea (interpretato da Mattia Carrano). Nel trailer si vede Daniele dire ad Andrea: “Spacci, giochi a basket, poi di nascosto ti vesti da fi*a, ma che ca**o?“; e in una seconda scena guardare un video su TikTok in cui viene spiegato: “Se siete attratti da una persona gender fluid la cosa non vi rende..“.

Oltre Mattia Carrano (che interpreterà i ruoli di entrambi i gemelli) e Lorenzo Zurzolo, nella seconda stagione torneranno anche Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia Del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini e Nico Guerzoni.

La serie sarà disponibile su Prime Video a partire dal 6 giugno 2024.