Nelle ultime ore sta circolando sul web un video con protagonista Perla Vatiero. Il breve filmato sta facendo storcere il naso a moltissimi utenti, che stanno fortemente criticato l’atteggiamento della vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Ma scopriamo cos’è successo.

Perla Vatiero è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’influencer originaria di Angri è riuscita ad avere la meglio su Beatrice Luzzi, data per favorita anche dai bookmakers. A contribuire alla vittoria di Perla è stata anche la storia d’amore con Mirko Brunetti, che ha caratterizzato buona parte delle dinamiche del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, l’ex gieffina, forte dell’esperienza a Temptation Island, aveva dalla sua già una solida fanbase, che le ha poi consentito di conquistare la vittoria al GF.

Ma veniamo alla stretta attualità. E’ diventato virale su X (ex Twitter), un video in cui si vede Perla ricevere ad un evento a cui ha partecipato un mazzo di fiori da un fan. L’ex gieffina non apre neanche il bigliettino e lo cede subito ad una persona vicina a lei, mostrando in visto un’espressione quasi “scocciata”. La clip non è passata inosservata, e la Vatiero è stata fortemente criticata dagli utenti per via dalla sua reazione al gesto del fan in questione. “E’ una presuntuosa”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Super antipatica”; “Non vorrei essere in quella persona che ha speso i soldi”.