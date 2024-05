Negli ultimi giorni hanno avuto grande rilevanza le rivelazioni di Gennaro Marchese, make up urtist professionista che da anni lavora nel mondo della televisione e del cinema, occupandosi di truccare i volti che appaiono sul piccolo e grande schermo. E’ stato il truccatore personale di Donatella Rettore, Rossella Brescia, Barbara De Rossi, Cristiano Malgioglio, Matilde Brandi, Lina Sastri, Eva Grimaldi e Mariagrazia Cucinotta. Nei primi anni 2000 ha anche curato il makeup di Barbara D'Urso, con la quale, però, i rapporti sono ormai andati in frantumi da tempo.

Ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, Gennaro Marchese ha raccontato un episodio risalente a quasi 20 anni fa quando il makeup artist avrebbe avuto la possibilità, stando alle sue parole, di entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente.

"Mi chiamano gli autori del Grande Fratello, ai tempi, era il 2005. Passo il provino per tutti, ma mi dicono che l'ultima visione ce l'ha Barbara D'Urso. Mi richiamano e mi dicono che hanno fatto di tutto ma la D'Urso non mi vuole. Non c'ho visto più. L'ho chiamata e le ho detto, Barbara tu mi stai boicottando. Mi stai togliendo una possibilità. Sono tre anni che non ci vediamo, sono tre anni che non ti trucco. Ormai tu fai la tua vita e io la mia, io faccio il provino e tu non mi vuoi?". ‘Ma no, non ti preoccupare lo facciamo poi, l'anno prossimo’ mi ha detto la D’Urso. Da lì io ho iniziato a dirle di tutto. Urlavamo, litigavamo Mi ha bloccato ovunque sui social perché le ho detto 0vedi Barbara, la ruota gira, è il tuo turno’”.

Gennaro Marchese ha anche rivelato di aver truccato Beatrice Luzzi, protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello, e non ha risparmiato una frecciatina velenosa a Perla Vatiero: "Beatrice mi piace tantissimo, mi piacciono le donne forti, le donne che hanno carattere e personalità. Se li è mangiati tutti a quelli là, cioè non ha vinto perché il Grande Fratello lo vince e lo segue quel popolo sotto la media a livello intellettivo. Ha vinto Perla? Guarda, è un’eccellenza! Perla non mi piace. L’amore ritrovato con Mirko? Ne parleremo tra un mesetto…”.