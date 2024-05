Mirko Brunetti, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stato ospite di Face 2 Face, programma radiofonico condotto da Le Donatella in onda su RDS.

L’ex gieffino ha fatto rivelazioni inedite sulla sua vita privata. Il fidanzato di Perla Vatiero, infatti, ha confessato di aver subito due interventi al cuore, motivo che l’ha costretto a smettere di giocare a calcio: “Lasciare il calcio è stata una scelta in quel momento obbligata, perché nel 2012 ho perso un anno perché mi hanno operato al cuore, ho avuto due operazioni, una ad ottobre e una a gennaio – riporta IsaeChia.it -. Poi c’è stata la separazione dei miei genitori, mi sono chiuso molto in me stesso e vedevo il calcio come qualcosa di negativo.

Quando sono tornato in campo dopo le operazioni al cuore, quel momento in cui amici e allenatore erano tutti lì, è stato indimenticabile perché c’era un affetto pazzesco. Ho rischiato di non poter tornare a giocare, quello è stato un anno tosto, ho rischiato tantissimo. Soffrivo di aritmie, c’è stato un momento in cui sono svenuto mentre giocavo, solo che soffrivo d’asma, quindi in quel momento si pensava che fosse quello il problema. Poi, fortunatamente, durante una visita è uscito fuori questo problema che per fortuna si è risolto”.

Mirko ha poi parlato di Perla: “E’ la mia vita. Se penso alla mia vita lei è una costante. Adesso c’è molta più maturità, molto più ascolto […] Tra me e Perla non è mai stato il sentimento il problema, erano più le situazioni, noi ci siamo allontanati anche per problemi che creavano le situazioni e altre persone, non noi, poi la lontananza. Nel momento in cui ci rivediamo, c’è il Grande Fratello, rivivi la convivenza, io e lei abbiamo riconvissuto senza quei problemi lì, e dici ‘cavolo, perché c’è ancora questo trasporto, questo amore’. Cioè, ora per assurdo ci possiamo vivere quello che non ci riuscivamo a vivere prima, quindi perché non riprovarci, dicevamo ‘chissà la prima cena come andrà’. Era come se non fosse successo niente, e questo è assurdo. Noi lo chiamiamo un brutto sogno, è stato come se avessimo fatto un brutto sogno, e adesso ripartiamo, ricostruendo”.

Mirko ha poi rivelato di una sorpresa fatta in passato a Perla: “Mi veniva a trovare a Rieti in autobus e io la andavo a prendere, e una volta l’autobus era ripartito, io con la macchina ho fatto fermare l’autobus, sono salito sul pullman, ho salutato lei, avevo una rosa, gliel’ho lasciata, sono sceso e me ne sono andato”.