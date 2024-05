Giulia Salemi, dopo le esperienze a Pechino Express e al Grande Fratello Vip (nella settima edizione ha ricoperto il ruolo di esperta dei social), da qualche settimana ha intrapreso una nuova avventura.

L’influencer italo-iraniana, infatti, è l’ideatrice e conduttrice del podcast Non lo faccio x moda. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex vippona ha raccontato com’è nata l’idea di questo nuovo progetto: “Sono diventata intervistatrice, con il mio podcast Non lo faccio x moda. Tenere l’attenzione degli ascoltatori richiede abilità, empatia e studio. E anche un po’ di psicoterapia”.

Giulia ha poi confessato cosa in passato l’ha fatta stare male: “In qualche trasmissione il commento leggero era richiesto per contratto. Esce una puntata e a ruota certi articoli: quanto è sciocca. Ci sono stata male per anni, c’entra Milano. A Milano fai un po’ il patto con il diavolo: per essere accettata devi essere al centro del sistema, cioè essere sempre carina curata, con la battuta giusta come quelli che devi frequentare, stron*etta. Una maschera. Io sono cresciuta dicendo ciò che penso, sono vera, dunque mi dovevo frenare, camminavo sulle uova. Ho commesso errori, sì, ma a 31 anni ne ho fin sopra i capelli.

Però mi sono data da fare per superare ciò che non mi piace. Ora ho stabilità: il mio fidanzato (Pierpaolo Petrelli, ndr), due-tre amici perché gli altri mi hanno deluso, la famiglia. Non sono granché mondana, sto volentieri a casa a guardare la tv. Mi basta e dico: sono così, io mi accetto. Se agli altri non va bene è lo stesso”.

Giulia ha parlato del mondo dei social e degli hater: “Cosa bella e complicata. Il problema: manca una regolamentazione. Chi apre un profilo dovrebbe fornire la carta d’identità. Invece ti infangano con nomi falsi. Due-tre personaggi mi perseguitano: li blocco, ricompaiono con un altri nick. Li riconosco dai modi, dal metodo. Insultano me e i miei cari. Sono stata alla Polizia postale: se non c’è un vero nome si arena tutto. Ma non abbandono ciò che faccio, lo amo troppo”.

La Salemi ha infine rivelato se tornerebbe al Grande Fratello: “Da concorrente no, da opinionista sì”.