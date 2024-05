Giulia Salemi si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’influencer italo-iraniana, che ha alle spalle la partecipazione a reality show con Pechino Express e il Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver avuto difficoltà ad emergere nel mondo dello spettacolo. Alcuni volti noti le hanno consigliato di tenersi sempre aggiornata sull’attualità: “Simona Ventura, tra le prime con cui ho lavorato, mi ha consigliato almeno due quotidiani ogni mattina. Anche Alfonso Signorini mi ha detto di informarmi. Lo faccio. Sul telefono – che un po’ ci rimbambisce - ho le app dei giornali, tutte le notifiche attive. Il mio obiettivo è leggere un libro al mese”.

Giulia, nel 2014, ha lasciato Piacenza per trasferirsi a Milano: “Era il 2014, dopo la parentesi all’università ho chiesto a mamma Fariba un anno sabbatico: se non prendevo bei voti da piccola non mi dava la paghetta, figuriamoci poi. Dunque ho promesso che sarei venuta a cercare lavoro. I soldi erano pochi, facevo provini uno dietro l’altro, la promoter nei centri commerciali, la hostess agli eventi: per 50 euro mi spedivano in tutta Italia. Una volta sono diventata ‘ombrellina’, che imbarazzo: le altre erano bellissime”.

Dopo la partecipazione a Pechino Express e al Grande Fratello Vip (per ben due edizioni), oggi la Salemi ha trovato la sua dimensione tra social e tv: “Quando ho iniziato come modella non lavoravo molto, non abbastanza alta e né abbastanza magra. Ho avuto il monociglio fino a 18 anni: quando l’ho tolto mamma - che l’ha vissuta come un’offesa alla tradizione iraniana - mi voleva buttare fuori casa”, ha aggiunto.

Trovare un alloggio a Milano non fu semplice: “Ho trovato un posto vicino a Corso 22 Marzo: un letto a castello per 300 euro, in casa eravamo dieci”. Ma dopo la prima partecipazione al GF Vip le cose cambiarono: “Uscita dal primo Grande Fratello abitavo in un monolocale in viale Jenner, zona difficile nel 2018, non ero tranquillissima. Pochi metri al piano rialzato: affaccio caotico su strada. Coinquilina era mia cugina giunta dall’Iran, quando mi sono fidanzata ho cambiato di nuovo. Oggi vivo in una zona residenziale”.

La svolta arriva grazie a Domenico Zambelli: “Quando ero una modella i pr ci portavano a fare immagine nei ristoranti. Da Giannino ho conosciuto Domenico Zambelli: emiliano come me, mi ha indirizzato verso Miss Italia. Mi sono classificata terza. Con me c’era mamma, ci hanno proposto Pechino Express. Poi è stata la volta del Grande Fratello. Alcuni commenti cattivi li ho subiti lì”.