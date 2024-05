Nonostante sia in onda con L’Acchiappatalenti, Milly Carlucci è già al lavoro per preparare la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Sebbene i tempi non siano ancora maturi per avere delle conferme circa i nomi dei personaggi famosi pronti a scendere in pista, DavideMaggio.it ha rivelato che Melissa Satta è in trattativa per entrare nel cast del dancing show.

“Ha sgambettato per anni sul bancone di Striscia la Notizia a suon di stacchetti. Ora, però, è il momento di esplorare nuovi stili e ballare cheeek to cheek. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di Ballando con le Stelle”.

Di recente, la showgirl ha fatto parlare di sé soprattutto per la sua vita privata. Archiviata la storia d’amore con il tennista Matteo Berrettini, nelle ultime settimane è stata avvistata in compagnia di Carlo Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis. Nelle ultime ore, i due sono stati paparazzati a Madrid dal settimanale Chi, che ha rivelato che tra i due c’è del tenero.