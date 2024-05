Quella tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta non sarebbe solo una semplice amicizia. Secondo il settimanale Chi, infatti, “tra i due c’è del tenero”. Il noto magazine ha pubblicato alcune foto della showgirl e dell’x fidanzato di Giulia De Lellis in atteggiamenti intimi in una discoteca di Madrid.

“Le foto non lasciano dubbi – si legge su Chi -. Dopo che Chi per primo ha scovato l’ex di Giulia De Lellis e la showgirl a Madrid per un weekend con amici, dopo averli visti nuovamente insieme a Forte dei Marmi la settimana scorsa, riavvolgiamo indietro il nastro”.

Melissa Satta ha definitivamente archiviato la relazione con il tennista Matteo Berrettini, mentre Carlo Gussalli Beretta è reduce dalla rottura con Giulia De Lellis la quale, a sua volta, ha iniziato una relazione con Giano Del Bufalo, fratello della nota attrice Diana.