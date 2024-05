Mirko Brunetti e Perla Vatiero (insieme a Beatrice Luzzi) sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Terminata l’avventura nella Casa più spiata d’Italia, i fan speravano di rivedere la coppia in un altro reality. Al riguardo, alcune settimane fa sono anche circolati dei rumor circa una possibile partecipazione dell’influencer originaria di Angri a L’Isola dei Famosi. Rumor che poi si sono rivelati infondati. Ad ogni modo, non è da escludere che in futuro potremo vedere i due ex gieffini nuovamente in tv.

Ospite de Le Donatella a Face 2 Face su Rds Next, Mirko Brunetti ha infatti rivelato che gli piacerebbe partecipare a Pechino Express insieme alla fidanzata. Ipotesi che non è affatto da scartare, visto che nell’ultima edizione del reality show targato Sky c’era Antonella Fiordelisi, protagonista del GF Vip 7 (che si è classificata seconda in coppia con Estefania Bernal).

“Certo, Pechino Express lo farei e sarebbe pazzesco. Poi è un’esperienza dinamica, un’esperienza di vita. Con Perla faremmo veramente ridere, conoscendola bene. Con l’inglese io me la potrei cavare, mi farei capire all’estero, la mia ragazza non lo so invece.

Cosa posso dire del Grande Fratello? Al GF è stata anche dura. Sono uscito a dicembre e ho fatto sessanta giorni, ma il dopo è stato peggio. Da fuori vivi il peso, dentro la casa sei più protetto. Quando esci arrivano tante cose, in più io avevo una persona alla quale sono legato che era ancora in gioco. Però posso dire di aver sempre portato rispetto a tutti, al loro lavoro, in certe occasioni sono anche troppo buono. Temptation Island? Dura 20 giorni, il primo video ti arriva quasi subito, non so se posso dire altri dettagli. Il paragone tra GF e Temptation? Sono completamente diversi, al GF ero più strutturato e il programma dura molto di più, ma venivo da un’altra esperienza”.