Letizia Petris e Paolo Masella sono stati ospiti di Sophie Codegoni nell’ultima puntata di Casa Chi.

La fotografa e il macellaio romano si sono conosciuti e innamorati durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, e proprio lei ha parlato di questa storia d’amore: “Spesso noi tendiamo a farci sminuire anche se il ragazzo con cui stiamo è un bravissimo ragazzo, non è u cattivo ragazzo, però ci sono caratteri che sovrastano e spesso possono farti sentire piccola. Quando ho conosciuto la parte di Paolo più dolce e romantica, a livello sentimentale mi sono resa conto che tanti uomini ti fanno sentire una grande donna”.

Poi, Letizia ha aggiunto: “Dentro la Casa abbiamo tutelato il nostro rapporto perché, vedendo anche gli altri, pensavamo ed eravamo convinti che avrebbero potuto ‘negativizzarlo’. Abbiamo preferito cavarcela da soli”.

Dello stesso parere anche Paolo: “Le cose private, se ci tieni, vanno tutelate. Così sì riescono a costruire delle basi solide. Le aspettative una volta usciti dalla Casa? Molto meglio di come mi aspettavo, all’inizio pensavo che la distanza mi potesse stufare, e invece quando non ce l’ho vicina a Roma mi dà fastidio non averla accanto”.

In merito alla convivenza, Letizia ha ammesso: “Ne abbiamo parlato tante volte. Io sono abituata a vivere in campagna, mare e giardino. Andare a Roma sarebbe riabituarsi. Mia nonna ha una grave malattia e ha bisogno del mio supporto e di quello di mia madre, per il momento è complicato. Più avanti vedremo come organizzarci, se scendo lui o vado io. Anche se abitiamo lontani, ci vediamo spesso. Vedo più Paolo che mia mamma”.

Poi, i due ex gieffini hanno parlato degli altri inquilini della Casa. Letizia ha rivelato di sentire alcune ex coinquiline, e che presto si riuniranno: “Marco Maddaloni è stato un punto di riferimento, spesso quando avevamo i nostri momenti di negatività e tristezza, lui ci ha sempre fatto capire come stare su e come ritrovare la luce e la verità. Le ragazze, invece, sento tutto: Anita, Greta, Perla e Angelica costantemente. Siamo rimaste in buoni rapporti anche fuori. E anche i morosi di conseguenza, ma più con le ragazze. Andremo in vacanza ad Ibiza tutti insieme la prossima settimana, il 23 per il compleanno di Anita”.

E alla domanda “Ma ci sarà anche Beatrice Luzzi con voi al compleanno di Anita?”, Paolo ha replicato: “Ma non credo che ci sarà Beatrice, è impegnata al momento. Le sta preparando un pacco regalo”.