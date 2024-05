Angelo Edoardo Galvano “ha già conquistato i suoceri”. Lo scrive il settimanale Chi che nel numero in edicola da oggi, mercoledì 15 maggio, mostra una serie di scatti di Belen Rodriguez in compagnia del suo nuovo compagno. Le foto sono state scattate nell’androne del palazzo di Milano dove vivono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nelle immagini vediamo anche la piccola Luna Marì e la storica amica della showgirl argentina, Patrizia Griffini.

“Lui ha superato il testi di Mamma Veronica”, scrive il settimanale Chi. Nelle foto, infatti, vediamo chiaramente Angelo che esce abbracciando proprio i genitori di Belen. “Il giudizio dei familiari che le vogliono bene”, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini. “Sono fondamentali per Belen, come per Cecilia e Jeremias. Angelo Edoardo è partito con il piede giusto. Angelo ha una particolarità rispetto agli ex: non è famoso, non è del suo mondo".