Per molti anni, i fan si sono interrogati sulla vera identità di Liberato, il cantante napoletano “mascherato”. Nell’estate di due anni fa, grazie al sito della SIAE, il magazine The Pipol aveva rivelato che il vero nome dell’artista era Gennaro Nocerino. Nelle ultime ore, Gabriele Parpiglia a Radio Marte ha confermato l’indiscrezione.

“Tutti si chiedono chi è Liberato. In questi giorni è uscito il suo film, ma non c’era nulla di segreto, se non delle interviste e il percorso che l’ha portato lì dov’è adesso, ma non si vedeva o capiva nulla. Negli anni si è sempre pensato che dietro a questo artista ci fosse Livio Cori (ex compagno di Anna Tatangelo, ndr), abbiamo interrogato Livio Cori in tutti modi per capire se fosse lui e alla fine non era Livio Cori. Poi si è pensato ad altri, ma non era nessuno di loro. Ma dopo tantissime ricerche siamo arrivati ad un nome. Non ci siamo arrivati solo noi, ma anche Napoli, in primis attraverso i diritti SIAE, attraverso i nomi che portano ad una strada e la strada e il nome è quello di Gennaro Nocerino.

Gennaro Nocerino è un artista napoletano conosciuto prima come Herr Styler, erano un gruppo, si esibivano in due. Tra l’altro su YouTube trovate anche i video delle esibizioni degli Herr Styler e le movenze e la musicalità sono molto riconoscibili. Successivamente lui si divide e si fa chiamare H0tSpell.

Dal profilo Facebook di Gennaro Nocerino si può già notare i soliti riferimenti al Napoli e anche al Giappone, che nel film appena uscito ha una valenza importante. Infatti si parla di questa ex fidanzata che si è trasferita in Giappone, lei si chiama Lucia, pare l’avesse lasciato il 9 maggio con una rosa. E la rosa è diventato il simbolo del cantante. In più mi hanno mandato una storia di Lucia, che nel giorno di uscita del film ha postato una foto di una rosa”.