Fabrizio Corona è intervenuto per dire la sua sulla presunta rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. L’ex re dei paparazzi, su Dillinger News, ha fornito una ricostruzione di quanto sarebbe accaduto tra il rapper e il personal trainer. Corona ha rivelato che il primo ad alzare le mani sarebbe stato Cristiano, sottolineando che tra quest’ultimo e Fedez ci sarebbe stata una lite e non una rissa.

Fedez e Cristiano Iovino, le rivelazioni di Fabrizio Corona

“Come è successo quella mattina susseguente all’”agguato”. Quella mattina alle ore sei avevo già parlato sia con Federico che con Cristiano e conoscevo perfettamente tutta la storia.

Cristiano Iovino ha incontrato Fedez in una serata al The Club domenica 21 aprile. Fedez era lì a divertirsi in compagnia di un gruppo di persone, mentre Iovino era da solo. A un certo punto, per motivi futili e di “bullaggine” e per apprezzamenti a una donna, Fedez si avvicina a Iovino in modo arrogante e minaccioso e Iovino gli sferra un destro. A quel punto comincia una rissa nel locale, che vede coinvolti Iovino, Fedez e gli accompagnatori di Fedez, tra cui Cristian Rosiello, bodyguard di Fedez e membro della curva sud del Milan. Ma i due fatti non sono collegati.

Non contento Fedez in questa versione del ritorno alle vecchie origini, decide di continuare la lite. […] Cristiano Iovino, che si è fatto medicare in ospedale e ha in mano un referto (non vi diciamo di quanti giorni ma lo sappiamo), ha deciso di non sporgere denuncia. Questo perché è un ragazzo tutto d’un pezzo con dei codici etici proprio, che non sono criminali. Dopo l’uscita, però, degli articoli della Procura, la stessa Procura, è andato a prenderlo a casa per interrogarlo nuovamente chiedendogli perché non avesse sporto denuncia, se aveva paura, se era stato minacciato o se c’era qualcos’altro di più grosso che gli impediva di farlo”.