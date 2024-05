Ivana Mrazova ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Luca Onestini.

La modella ceca e l’ex tronista di Uomini e Donne si lasciarono durante il periodo della pandemia per poi ritrovarsi lo scorso anno nella Casa del Grande Fratello, quando lei fece il suo ingresso in qualità di ospite per alcune settimane. In molti credevano che la convivenza nel loft di Cinecittà avrebbe fatto scoccare nuovamente la scintilla, facendo riemergere sentimenti mai sopiti. I due si sono incontrati anche quando il reality show condotto da Alfonso Signorini è terminato e, nonostante i fan della coppia sperassero in un ritorno di fiamma, questo non si è mai concretizzato. Anzi.

Ivana Mrazova, infatti, sembra avere un nuovo amore, come si evince da uno scatto pubblicato tra le sue Instagram stories in cui è mano nella mano con un uomo di cui al momento non si conosce l’identità. A fornire qualche dettaglio in più al riguardo è stata Deianira Marzano: “Ivana si è fidanzata, pare lui sia americano”. La nazionalità del nuovo boyfriend dell’ex vippona dovrebbe essere esatta in quanto, dopo aver partecipato al Coachella, la Mrazova è tornata nuovamente a Los Angeles, probabilmente per trascorrere del tempo con lui.