Greta Rossetti, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, rispondendo alle curiosità dei follower ha ammesso che ripeterebbe volentieri l’esperienza nel reality show di Canale 5.

“Non è stato un percorso facile, però mi ha aiutato in parte a diventare la donna che sono ora. Mi rendo conto che affronto tutto in maniera più matura e costruttiva. E soprattutto non vivo la mia vita privata solo con i social come magari avevo sbagliato a fare in passato. Mi è servito per farmi conoscere da voi a 360 gradi e tante persone, purtroppo o per fortuna, avevano una percezione di me molto diversa non conoscendomi e basandomi solo sull’aspetto esteriore. Quindi assolutamente sì”.

In seguito, Greta ha svelato un retroscena sulla sua relazione con Sergio D’Ottavi. La scorsa settimana si era ipotizzato che i due fossero in crisi in virtù del fatto che lui non fosse presente alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi (a differenza della Rossetti) e che non pubblicassero più contenuti social insieme. La loro storia, invece, sta procedendo a gonfie vele, e l’ex gieffina ha rivelato che da parte di entrambi ci sono state tante “scenate di gelosia”.

Infine, Greta ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute: “Diciamo che potrei stare meglio. Ho qualche problemino di salute da risolvere prima tornare più carica di prima. Capirò un po’ di più nei prossimi giorni”.