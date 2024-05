Nell’ultima puntata del suo podcast Non lo faccio x moda, Giulia Salemi ha ospitato Beatrice Luzzi, protagonista assoluta della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Nel corso dell’intervista, l’attrice ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, non risparmiando frecciatine agli ex coinquilini. In sostanza, fatta eccezione per Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso e Stefano Miele, Beatrice ha rivelato di non aver sentito nessuno. Inoltre, ha definito Mirko Brunetti uno “stratega”, scatenando la reazione di quest’ultimo (clicca QUI per l’articolo).

La Luzzi ha tirato una stoccata anche a Perla Vatiero, rivelando di essere rimasta sbalordita dinanzi al livello di ignoranza di alcuni ex gieffinie ricordando quando l’influencer originaria di Angri disse di non sapere chi fosse Omero. Dinanzi a questa affermazione, la Salemi è scoppiata a ridere. Una reazione che non è affatto piaciuta ai numerosi fan della vincitrice del GF, che sui social si sono scagliati con veemenza contro Beatrice e la stessa Giulia.

Su X (ex Twitter) i Perletti hanno iniziato a criticare la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ricordando di quando anche lei si rese protagonista di diversi strafalcioni durante la sua partecipazione al GF Vip. Ma come ha reagito la Salemi? Ha iniziato a piazzare diversi like ad alcuni tweet di fan che la difendevano, e anche ad un post in cui i fan di Perla e Mirko non vengono descritti in modo positivo: “Fare un podcast, farlo bene e invitare chi ca**o ti pare significa anche: sopportare le shipper disagiate che attribuiscono a te le dichiarazioni dei tuoi ospiti”. Una mossa che ha fatto infuriare ancora di più i Perletti.