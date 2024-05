Domani, giovedì 9 maggio, verrà registrata la semifinale di Amici 23, e gli appassionati del talent show di Maria De Filippi si stanno chiedendo chi sarà a trionfare. In tanti ritengono che a vincere sarà Holden, mentre altri credono che sarà Mida. Secondo i bookmakers, però, le cose andranno diversamente. Secondo i maggiori siti di scommesse sarà Petit ad alzare la coppia, mentre il secondo e il terzo gradino del podio saranno occupati rispettivamente da Sarah Toscano e Holden.

Chi vince Amici 23? Ecco le quote

Petit | 1,85 (Snai), 2,20 (Sisal), 1,8 (Gold Bet)

Sarah | 2,25 (Snai), 1,70 (Sisal), 4,5 (Gold Bet)

Marisol | 4,00 (Snai), 3,5 (Sisal), 4,5 (Gold Bet)

Holden | 6,50 (Snai), 6,0 (Sisal), 3,5 (Gold Bet)

Dustin | 10 (Snai), 12,0 (Sisal), 9,0 (Gold Bet)

Mida | 25 (Snai), 50,0 (Sisal), 11,0 (Gold Bet)

Le previsioni prima dell’inizio del Serale

“Adesso si chiedono tutti chi vince Amici 2023. Mancano ancora diversi mesi alla conclusione della 23esima edizione del programma condotto da Maria De Filippi (in onda da settembre) ed è difficile effettuare un pronostico – si legge su EuroBet -, ma utili indicazioni sui partecipanti con maggiori chance di vittoria arrivano dalle quote scommesse di Amici aggiornate.

Ebbene, stando alle quote sul vincente di Amici 2024 al momento il favorito assoluto per il successo in questa edizione è Petit, proposto a 2,25, un vantaggio comunque non troppo considerevole su Holden, la cui vittoria viene offerta a 2,75. Mida invece è indicato a 5,00, Nicholas a 9,00 e Martina a 13,00. A quota 18,00 seguono Dustin, Gaia e Marisol, mentre Lil Jolie è bancata a 21,00. Più indietro Sarah e Lucia, quotate rispettivamente a 26,00 e a 28,00. Ancora più staccata Sofia, proposta a 36,00. A chiudere la lista sono infine Ayle, Giovanni e Kumo, tutti indicati a 51,00. La possibilità che a trionfare alla fine sia un uomo è bancata a 1,30. Più elevata la quota relativa all’eventualità che a vincere sia una donna, scenario offerto infatti a 3,20”.