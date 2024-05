Procede a gonfie vele la frequentazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. L’influencer e l’antiquario sono ormai usciti allo scoperto dopo le prime indiscrezioni, e le foto pubblicate dal settimanale Chi confermano la liaison. I paparazzi della rivista li hanno sorpresi ad Ostia per un pranzo in famiglia con i genitori di lui.

La complicità tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo è sempre più evidente. Insieme, a bordo di un Range Rover di colore verde, arrivano in un ristorante ad Ostia dove ad aspettarli ci sono Dario Del Bufalo e Ornella Pratesi, genitori dell’antiquario, e la sorella Diana. Il pranzo va più che bene, non mancano risate e lunghe chiacchierate.

(foto settimanale Chi)

Al dito dell’influencer è anche comparso un anello, come fanno notare sul settimanale Chi con tanto di immagine dedicata, forse un regalo da parte di Giano. Al momento la frequentazione procede a gonfie vele, e i due si godono la nuova conoscenza così come Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, quest’ultimo ex fidanzato di Giulia De Lellis. Insomma, dopo la fine della relazione, entrambi hanno voltato rapidamente pagina.