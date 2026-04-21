Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi: dal blocco Instagram al “disgelo” in treno

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata tra le più seguite e discusse dal pubblico, e ancora oggi continua a generare retroscena e dinamiche tra i suoi ex protagonisti. Nelle ultime ore, infatti, è tornato a far parlare un episodio che coinvolge Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi, tra blocchi social, frecciate e un incontro casuale su un treno.

Il blocco su Instagram e l’incontro inaspettato

Tutto ruota attorno al fatto che Cristiano Malgioglio avrebbe bloccato Giulia Salemi su Instagram dopo la fine del reality. I motivi, secondo quanto ricostruito, affonderebbero le radici nelle tensioni nate durante il GF Vip 5, nel 2020.

Ieri pomeriggio, però, i due si sono incontrati per caso su un treno. Un momento surreale che ha subito riacceso la curiosità dei fan.

Durante il viaggio, Giulia Salemi ha affrontato direttamente il cantante chiedendogli: “Mi puoi sbloccare su Instagram? Sono bloccata da due anni. Perché mi hai bloccata?”.

La risposta di Malgioglio, come sempre ironica e teatrale, non si è fatta attendere: “Io generalmente blocco quelli che amo, quelli che non amo li lascio liberi. Io ti amo, quindi è normale che ti abbia bloccata”.

La “giustificazione” ironica di Malgioglio

Con il suo stile inconfondibile, Cristiano Malgioglio ha poi aggiunto di non avere grande dimestichezza con i social: “Io non capisco nulla di questo cellulare, al massimo so mandare qualche messaggio. Ora ti sbloccherai da sola”.

Il momento ha avuto anche un epilogo curioso: poco dopo la conversazione, i due sono rimasti temporaneamente bloccati su un vagone del treno, risolto solo grazie all’intervento del capotreno.

Il passato al GF Vip 5: la lite tra i due

Per capire il motivo del blocco bisogna tornare al Grande Fratello Vip 5, quando tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio ci furono diverse tensioni.

Il cantante rimase particolarmente colpito da una nomination ricevuta dalla Salemi, arrivando a definirla duramente in diretta e successivamente criticandola anche dallo studio del reality. Argomenti grande fratello

Tra le dichiarazioni più forti dell’epoca: “È falsa! Sarà il mio bersaglio preferito”.

E ancora: “Non ho nulla a che vedere con questa ragazza”.

Il confronto mancato e le polemiche social

Dopo l’uscita dal reality, a Malgioglio fu proposto un confronto con Giulia Salemi, ma inizialmente lui rifiutò, continuando a esprimere giudizi molto critici.

Solo successivamente i toni si erano parzialmente ammorbiditi, anche se la situazione tra i due non si era mai realmente ricomposta.

Il “disgelo” anni dopo: la pace su Instagram

Nel settembre 2021, Giulia Salemi aveva raccontato pubblicamente di essere stata bloccata da Malgioglio, dichiarandosi sorpresa e confusa.

Oggi, però, la situazione sembra finalmente essersi sbloccata: secondo quanto emerso, dopo l’incontro in treno, Cristiano Malgioglio avrebbe deciso non solo di sbloccarla, ma anche di iniziare a seguirla su Instagram.

Un gesto che segna, almeno apparentemente, la fine di una lunga tensione nata nella Casa del GF Vip.