È ufficiale: Stefano De Martino sarà il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio è arrivato sul palco del Teatro Ariston, durante la serata finale condotta da Carlo Conti, segnando un passaggio di testimone destinato a lasciare il segno nella storia della kermesse.

Ospite del Tg1, intervistato da Giorgia Cardinaletti, lo showman originario di Torre Annunziata ha raccontato l’emozione del momento: “Sono entrato all’Ariston in maniera rocambolesca e quando Carlo si è avvicinato con il suo sguardo quasi paterno, e con intorno l’affetto dell’Ariston, mi ha preso un po’ alla sprovvista. Ringrazio la Rai ma soprattutto Carlo: questo gesto di generosità lo porterò sempre nel cuore”.

Il “suo” Sanremo: studio, tradizione e innovazione

“Sto iniziando a pedalare – ha spiegato –, questa è la fase più interessante, quella dello studio”.

Stefano De Martino ha raccontato di aver acquistato enciclopedie e materiali sui 76 anni di storia del Festival, definendolo “uno spaccato dell’Italia”. L’obiettivo è chiaro: conoscere a fondo le varie interpretazioni che la kermesse ha attraversato per poter scrivere una nuova pagina.

Affrontare il Festival di Sanremo 2027 sarà “una bella responsabilità”, vissuta con entusiasmo ed energia. La fase iniziale prevede già le prime decisioni strategiche, soprattutto su quegli aspetti organizzativi che richiedono una lunga gestazione.

Da Sanremo ad Affari Tuoi: effetto immediato sulla Rai

Intanto, si riparte con Affari Tuoi, il programma dell’access prime time che vede ancora protagonista Stefano De Martino. E l’effetto Sanremo si fa già sentire.

La canzone vincitrice, “Per sempre sì”, è diventata una vera mania. Come spiegato dallo stesso conduttore: “Noi siamo la playlist degli italiani, tutte le sere; abbiamo già inserito quasi tutti i brani di Sanremo e Sal Da Vinci è entrato di diritto nella playlist. Tra qualche giorno diventerà il nuovo balletto di Affari Tuoi”.