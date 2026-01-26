Vanity Fair conferma: al Festival di Sanremo 2026 arriveranno Sabrina Ferilli, Achille Lauro e Luca Argentero. A riportarlo è Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch. I tre non saranno co-conduttori, ma ospiti speciali del festival.

Sabrina Ferilli tornerà sul palco delle cover

Sabrina Ferilli sarà protagonista della serata delle cover al fianco di Tommaso Paradiso, in gara con il brano I Romantici. Secondo Pirrotta, l’attrice potrebbe regalare “un momento parlato, una dedica speciale o semplicemente sé stessa”.

L’ultima apparizione di Sabrina Ferilli all’Ariston risale al 2022, quando era ospite durante la settimana del festival al fianco di Amadeus.

Achille Lauro duetterà con Laura Pausini

Achille Lauro tornerà al festival grazie a Laura Pausini, che lo ha voluto al suo fianco per un duetto sulle note di 16 marzo, brano contenuto nell’album Io Canto 2.

Luca Argentero, ambasciatore della fiction italiana

Luca Argentero sarà ospite in una veste speciale: ambasciatore della fiction italiana nel mondo. Come ricorda Pirrotta, non è la prima volta che il festival lo chiama: era stato ospite nel 2015 e avrebbe dovuto partecipare nel 2022, ma un grave lutto familiare lo aveva costretto a rinunciare.