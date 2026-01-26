Nella prossima estate, Rai1 sarà pronta a lanciare un nuovo access time per rafforzare la sua programmazione estiva. Secondo quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, il nuovo game show affiancherà Affari tuoi, il programma che negli ultimi tempi sta tornando ad essere tra gli access più visti della rete.

La Rai non resta ferma e sta valutando diverse proposte di società di produzione esterne per individuare l’access da lanciare nell’estate 2026. L’obiettivo, come sottolineato dall’amministratore delegato della Rai, è di non farsi trovare impreparati come nell’estate 2025, quando Mediaset conquistò l’access più visto con la sua Ruota della Fortuna.

Nuovi format in arrivo: Blu Yazmine e Banijay-Endemol

Le società in lizza per i nuovi format sono Blu Yazmine e Banijay-Endemol. Tra i progetti valutati, due o tre format verranno selezionati per la realizzazione di numeri zero.

La scelta del format finale influenzerà anche la sua collocazione nel palinsesto estivo, un dettaglio importante considerando che dall’11 giugno al 19 luglio 2026 si svolgeranno i Campionati mondiali di calcio. Al momento, resta incerta la partecipazione dell’Italia ai Mondiali, in attesa dei playoff, a partire da Italia-Irlanda del Nord il 26 marzo 2026.

Verso l’estate 2026: una programmazione strategica

Per ora, la priorità di Rai1 è trovare un format vincente. Solo successivamente verrà decisa la collocazione definitiva nel palinsesto estivo, tenendo conto della concorrenza e degli eventi sportivi di rilievo.