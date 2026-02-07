Chiara Cainelli è stata ospite a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, per affrontare il delicato tema del body shaming subito sui social. Durante la trasmissione, però, il comportamento di una delle opinioniste in studio ha profondamente infastidito l’ex concorrente del Grande Fratello, spingendola a un duro sfogo prima in diretta e poi sui social.

L’ospitata a Storie Italiane e il tema del body shaming

L’ex gieffina è tornata sotto i riflettori dopo l’esperienza nel reality che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico e di incontrare il suo attuale fidanzato Alfonso D’Apice.

Nel corso del collegamento, Chiara Cainelli ha raccontato di aver fatto ricorso in passato alla chirurgia estetica e di essere stata vittima di body shaming sui social: “All’inizio queste offese le ho combattute con l’autoironia, ma alla lunga hanno iniziato a pesarmi”.

Parole che hanno però scatenato la reazione di una delle opinioniste in studio, la quale ha accusato Chiara di aver a sua volta utilizzato body shaming nei confronti di altre concorrenti del reality: “Ho letto alcuni commenti sotto i post social di Chiara e molte persone l’hanno criticata perché lei per prima ha utilizzato body shaming verso altre donne durante il reality show. I social sono una giungla”.

La replica di Chiara Cainelli in diretta

Un intervento che non è affatto piaciuto alla Cainelli, che ha subito preso la parola per difendersi: “Non bisogna neanche arrivare a quell’argomento, neppure come giustificazione. I reality sono giochi che ti portano all’estremo dello stress. Credo che lei non sia informata: io sono stata bullizzata anche all’interno della casa più spiata d’Italia”.

Un botta e risposta che ha spostato l’attenzione dal tema principale, lasciando l’ex gieffina visibilmente amareggiata.

Lo sfogo social dopo la trasmissione

Terminata l’ospitata a Storie Italiane, Chiara Cainelli ha deciso di chiarire la sua posizione attraverso un lungo sfogo sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di essere stata invitata per parlare di body shaming, ma di essersi ritrovata a discutere della sua esperienza nel reality show del 2024: “Il focus della conversazione si è spostato, mio malgrado, su un’esperienza risalente a un reality show. Un contesto caratterizzato da dinamiche di gioco, forte pressione emotiva, stress e competitività, vissute da tutti i concorrenti in un clima non paragonabile alla quotidianità reale”.

Chiara ha sottolineato come questo cambio di direzione l’abbia profondamente delusa: “Ho avuto la percezione che l’analisi si sia basata più su valutazioni personali di simpatia o antipatia, piuttosto che su un approccio oggettivo e coerente con il tema per cui ero stata invitata”.