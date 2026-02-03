La scorsa settimana è andata in onda la scelta di Cristiana Anania, che ha deciso di uscire da Uomini e Donne insieme a Ernesto Passaro, il pompiere napoletano che ha saputo conquistarla puntata dopo puntata.

Dai contenuti condivisi sui social nei giorni successivi alla messa in onda, tra i due sembra procedere tutto nel migliore dei modi. A confermarlo è arrivata anche la consueta intervista doppia post-scelta, pubblicata oggi sulla piattaforma Witty, in cui la coppia ha raccontato emozioni, insicurezze e i primi momenti vissuti lontano dalle telecamere.

“Quanto ti aspettavi di essere la scelta?”: le insicurezze di Ernesto

Alla domanda “Quanto ti aspettavi di essere la scelta da 1 a 10?”, Ernesto Passaro ha risposto con grande sincerità: “10. Ero convintissimo di non essere la scelta, anche perché lei ha incentrato il suo percorso su serenità e tranquillità”.

Una risposta che ha messo un po’ in difficoltà Cristiana, come lei stessa ha ammesso: “Quando lui cita questa frase, mi mette un po’ in difficoltà perché effettivamente è così. Però la morale della favola è che io nella mia vita cerco qualcosa che mi tenga viva, quindi lui è perfetto”.

L’amore nascosto e la paura di essere vulnerabili

Nel corso dell’intervista è emerso anche un aspetto più intimo del percorso di Ernesto. Alla domanda se ci fosse qualcosa che non erano riusciti a dirsi durante il programma, il pompiere ha confessato: “Quando ho capito che mi ero innamorato. Per me l’amore è qualcosa di bellissimo, ma ti rende vulnerabile. Volevo nasconderlo a tutti i costi”.

Un sentimento che, con il tempo e tra alti e bassi, Ernesto ha imparato ad accettare e a condividere: “La cosa più sbagliata era nasconderlo. È bello esprimere quello che senti e alla fine è stato giusto”.

Il lato inaspettato della coppia Cristiana–Ernesto

Non sono mancati i momenti più leggeri e ironici. Parlando dei lati inaspettati dell’altro, Ernesto ha raccontato che fuori dal programma Cristiana è diversa rispetto a come appariva in studio, soprattutto durante alcune discussioni di conoscenza.

Lei, invece, ha svelato un curioso retroscena della loro quotidianità: “Tutte le sere lui si prende un momento per chiedermi perché lo tratto male. Io gli dico di lasciar correre e che gli piace fare la vittima. La cosa più inaspettata è che ha una pazienza infinita, quindi me ne approfitto e inizio a chiedergli favori”.

Come si sono salvati in rubrica e la prima sera insieme

Tra le domande più amate dai fan, non poteva mancare quella su come si sono salvati sul telefono. Cristiana ha rivelato: “Amore mio con l’emoticon del pompiere”. Mentre Ernesto ha optato per un più semplice e diretto: “Solo Amore mio”.

Infine, la coppia ha raccontato come ha trascorso la prima sera dopo l’uscita dal programma: “Siamo andati in hotel, abbiamo mangiato, siamo stati insieme e ci siamo divertiti. Tutto regolare”, ha spiegato Ernesto.

Cristiana ha aggiunto un dettaglio che ha fatto sorridere i fan: “Io ero con la maschera sul viso, chignon e pigiama di Barbie. E mi sono detta: se mi ama così, allora è quello giusto”.