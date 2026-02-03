A Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha fatto una sorprendente confessione riguardante il suo passato: l’ex corteggiatore ha ammesso di aver incontrato Martina De Ioannon al di fuori del programma, quando lei era tronista e lui corteggiatore.

Dopo la rivelazione, Ciro Solimeno ha parlato con le corteggiatrici in privato. Tornato in studio, ha annunciato la sua volontà di restare sul trono, nonostante non si senta ancora pronto per una scelta definitiva:

"Ci sono delle ragazze che mi piacciono molto e vorrei restare", ha dichiarato.

Maria De Filippi chiede spiegazioni

Seduto sul trono, Ciro ha dovuto dare spiegazioni alla conduttrice Maria De Filippi riguardo l’incontro con Martina De Ioannon. "Avevamo fatto un patto", ha detto alla conduttrice. Anche l’opinionista Tina Cipollari ha elogiato l’ex tronista per la sua onestà e trasparenza, definendo la confessione un gesto coraggioso.

Ciro Solimeno: "Voglio parlare con mia mamma prima di scegliere"

Dopo il confronto con Maria e le corteggiatrici, Ciro ha spiegato i motivi della sua indecisione: "Ho deciso di restare, ma non sono pronto per una scelta definitiva. Vorrei prima parlare con mamma se è possibile. Ho bisogno di una voce amica, poi la mamma è sempre la mamma".

Maria De Filippi chiede una promessa sul trono

La conduttrice ha poi chiesto a Ciro Solimeno di fare una promessa importante: "Ora però ci dobbiamo fare una promessa noi, questa te la chiedo io per favore, non vorrei più avere il fantasma di Martina durante il trono. Lo dico anche per loro", ha spiegato Maria De Filippi, indicando le corteggiatrici presenti in studio.

Questa richiesta evidenzia l’attenzione della trasmissione a garantire un percorso sereno e trasparente per tutte le ragazze coinvolte.