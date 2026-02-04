Da diversi mesi Rocio Morales è al centro del gossip italiano. Prima per lo scandalo che ha coinvolto l’ex marito Raoul Bova, poi per una serie di presunti flirt attribuiti alla modella e attrice spagnola. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Rocio ha deciso di raccontare la sua verità, affrontando sia la fine del matrimonio sia le voci sulla sua vita sentimentale.

Il tradimento di Raoul Bova e le chat pubblicate da Fabrizio Corona

Rocio Morales è tornata innanzitutto sulla vicenda che ha segnato la rottura con Raoul Bova, dopo la pubblicazione delle chat private dell’attore con Martina Ceretti, avvenuta quando il matrimonio era ancora in piedi e resa pubblica da Fabrizio Corona.

“Non ho mai avuto dubbi sulla sua fedeltà, non giudico le coppie aperte, ma la nostra sicuramente non lo era. Ho scoperto tutto esattamente come lo avete scoperto voi”.

La modella racconta di aver appreso la notizia mentre si trovava in Puglia con le figlie Luna (10 anni) e Alma (7 anni), in vacanza mentre il padre lavorava: “Mi sembrava impossibile. In quei giorni ero in Puglia con le mie ragazze. Mi ha raggiunto subito una delle mie sorelle e mia mamma da Madrid. Ho dovuto spiegare loro la situazione, non capivano quello che stava succedendo”.

“Mai rabbia, solo delusione”: il dolore e la scelta del silenzio

Rocio Morales ha spiegato di non aver mai provato rabbia verso l’ex marito, ma una profonda delusione, scegliendo fin da subito di mettere al primo posto il benessere delle figlie: “Non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti, neanche all’inizio. Ero delusa oltre ogni aggettivo, perennemente incredula. Dal minuto zero ho capito che il mio unico compito era proteggere le figlie”.

A ferirla maggiormente non sarebbero stati solo i fatti in sé, ma anche la gestione mediatica della vicenda: “Forse mi ha fatto più male la gestione del dopo. Tante persone avrebbero dovuto rispettare la privacy, soprattutto quella di due minori”.

Il silenzio di Rocio, spiega, non è stato una fuga, ma una scelta consapevole: “Mi sono chiusa nel silenzio per reazione alle troppe parole che sono state dette e per istinto di protezione verso Luna e Alma”.

I presunti flirt: smentita con Stefano De Martino

Negli ultimi mesi a Rocio Morales sono stati attribuiti diversi flirt. Tra questi, quello con Stefano De Martino, prontamente smentito dall’attrice: “È un professionista che stimo, un amico e basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno”.

Andrea Iannone, nessuna smentita ma massima cautela

Diverso il discorso per Andrea Iannone. In questo caso, Rocio non ha smentito la frequentazione, anche alla luce delle recenti paparazzate che li ritraggono insieme, ma ha preferito mantenere un profilo basso: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga”.