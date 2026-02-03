Dopo settimane di incertezza, Mediaset ha ufficialmente confermato: il Grande Fratello Vip tornerà in onda. La partenza è prevista per metà marzo, con alla conduzione Ilary Blasi, che riprende il timone della trasmissione dopo l’ultima esperienza nel 2018.

La decisione arriva dopo il passo indietro di Alfonso Signorini, che si è ritirato a causa dello scandalo legato all’inchiesta di Francesco Corona. La nuova edizione sarà caratterizzata da ritmi più intensi e una durata complessiva di sei settimane, assicurano i vertici della rete.

Gli opinionisti in studio: Tina Cipollari e Gianni Sperti

Ilary Blasi punta su una coppia già consolidata per animare il dibattito in studio. Secondo le ultime indiscrezioni di Giuseppe Porro, la conduttrice avrebbe scelto Tina Cipollari e Gianni Sperti, storici opinionisti di Uomini e Donne.

Nonostante l’interesse, l’ufficialità ancora manca. Tuttavia, sembra che Maria De Filippi abbia dato il suo consenso al “prestito”, poiché il Grande Fratello Vip va in onda in prima serata e non interferirebbe con le registrazioni di Uomini e Donne. I diretti interessati, al momento, non commentano le voci ma nemmeno le smentiscono.

Il cast della nuova edizione: i primi nomi confermati

La produzione del reality è già al lavoro per comporre il cast della nuova stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza troviamo Alessandra Mussolini, scelta già da Alfonso Signorini prima dello scandalo Corona. L’ex parlamentare aveva già partecipato al GF Vip nel 2011, ma solo per una breve apparizione; Sara Gaudenzi: ex concorrente di Miss Italia e protagonista recente di Uomini e Donne; Nilufar Addati, ex tronista; Martina De Ioannon e Gianmarco Steri e Armando Incarnato, ex cavaliere del Trono Over.

La lista dei concorrenti completi sarà svelata prossimamente, ma l’attesa cresce già tra il pubblico e i fan del reality.