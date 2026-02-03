Negli scorsi, Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, è stata raggiunta a Londra dall’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis, che ha trascorso 48 ore in sua compagnia.

Durante l’incontro, la ballerina si è raccontata senza filtri, parlando delle difficoltà recenti, delle insicurezze, ma anche dell’amore e delle relazioni.

Il limite raggiunto e le insicurezze sul corpo

Giulia ha spiegato quando ha sentito di aver raggiunto il limite: "Ero arrivata un po’ al limite quando ci sono stati i commenti sul corpo e non riuscivo più a capire se non mi piacevo io o non mi piacevo perché non piacevo agli altri. Mi dispiace dire che non mi piaccio, non sempre. Ho ricominciato terapia quindi sto cercando di vedermi con occhi diversi. Il mio terapista mi sta aiutando a riconoscere bene le emozioni. Tutti dovrebbero andare dallo psicologo o dallo psicoterapeuta, dicono che siamo pazzi, ma non ce ne frega niente".

Riguardo a ciò che vorrebbe cambiare di sé, la Stabile ha aggiunto: "Già sul viso vedo tante cose che vorrei cambiare, le labbra non sono in proporzione con i miei denti, cambierei un po’ tutto, ma allo stesso tempo non vorrei cambiarlo. Il mio naso è grosso, ho sempre avuto dei denti particolari, mi associavano al coniglio. Una ragazza mi disse 'prima di ridere sistemati i denti', da quel momento non ho più aperto la bocca e sono tornata a casa e ho detto ai miei genitori che dovevo mettere l’apparecchio".

Giulia ha parlato anche di corpo e allenamento: "Due chiletti in più… io sono in salute da quel punto di vista, mi alleno tutti i giorni, ma magari non ho la tartaruga, non so se sono a posto con me stessa. Avevo il dubbio se mettere o no un video in cui ballavo bene perché si vedeva un po’ di più il mio corpo, quando sto giù mi si spegne la testa, mi sento completamente nel buio e faccio fatica a vedere quello che di buono c’è. Mi sento un po’ da buttare. Anche se la gente mi dicesse che sono bellissima, ascolterei sempre quello che dice che non lo sono. Ho una mente un po’ autodistruttiva".

Amore e relazioni: delicatezza e rispetto per sé stessa

Giulia Stabile ha anche parlato delle delusioni sentimentali: "Ho avuto delle delusioni d’amore, anche grandi. Non sono fidanzata. Ogni tanto vedo situazioni romantiche in giro, le fotografo e le porto con me".

Sulla sfera sessuale, Giulia ha spiegato: "La prima volta che è successo mi ricordo che ho pianto. Adesso non ne faccio, non pratico. Sono una ragazza di 23 anni quindi penso che gli ormoni ce li ho, ma penso che rimarrei molto delusa da me se lo facessi senza un sentimento. Starei veramente male. Vorrei che nel momento in cui succederà sarà perché io e quella persona ce lo meritiamo entrambi".

Insicurezze e crescita personale

La ballerina ha riflettuto su cosa significhi sentirsi sicuri di sé: "Come si comportano le persone sicure? Per stare meglio dovrei essere un po’ più sicura, più lo sarò e meno mi interesserà del parere degli altri. Per me le persone sicure guardano negli occhi, io guardo un po’ in giro".

Un grazie speciale a Maria De Filippi

Infine, Giulia Stabile ha voluto rivolgere parole di gratitudine a Maria De Filippi, per la prima volta pubblicamente: "I primi insulti che sono arrivati dopo la vittoria ad Amici sono stati ‘non te lo meriti, doveva vincere lui’. Me la sono goduta lo stesso. Maria De Filippi non l’ho ringraziata perché mi vergogno, le direi grazie perché hai creduto in me e hai visto qualcosa che dovevo vedere anche io, mi hai ricordato che sono brava".